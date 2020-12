Thomas Tuchel avait déjà décidé de préserver du monde à Montpellier pour préparer le rendez-vous décisif avec Basaksehir en Ligue des champions. Neymar, Marco Verratti et Presnel Kimpembe étaient ainsi absents du groupe. Mais l'entraîneur parisien est allé encore plus loin en décidant de laisser Kylien Mbappé et Marquinhos sur le banc des remplaçants au coup d'envoi de la rencontre. Ils y seront accompagnés par, entre autres, Leandro Paredes, Alessandro Florenzi et Danilo Pereira. Si bien que Paris aura un visage bien expérimental à La Mosson.