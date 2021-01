Fin décembre, Jean-Marc Mickeler, le président de la DNCG , annonçait un déficit proche des 800 millions d'euros pour les clubs de Ligue 1. Mais à l'heure où la LFP a relancé un appel d'offres pour les droits TV, la situation serait encore plus préoccupante pour le foot français selon les informations de L'Equipe . En effet, la Ligue de football professionnel aurait récemment présenté aux clubs français un déficit estimé à 1,314 milliard d'euros.

A cause de la pandémie de coronavirus, les matches se jouent à huis clos depuis le mois d'octobre (la jauge était de 5.000 spectateurs en France avant le deuxième confinement cet automne). Ainsi, le manque à gagner sur les recettes liées à la billeterie serait de quelque 400 millions d'euros. La crise économique mondiale pèse également sur le foot français : le marché des transferts est moins animé et cela engendrerait une perte estimée entre 300 et 400 millions.