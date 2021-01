Au moins, ce match aura été linéaire : une domination sans partage de l’OL et une équipe stéphanoise au bord de l’asphyxie. De derby, il n'y aura finalement jamais eu. Très hauts sur le terrain et très mobiles, les Lyonnais ont fait vivre un cauchemar aux locaux, systématiquement à contretemps et trop gentils pour espérer mieux. En termes de niveau pur, la différence entre les deux équipes aura été colossale. Paradoxalement, c’est dans le dernier geste que les Lyonnais ont longtemps péché avant de trouver l’ouverture sur coup de pied arrêté. Par quatre fois. De quoi dérouler encore plus sereinement par la suite.