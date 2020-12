L'affaire Mediapro n'a pas arrangé la santé financière des clubs français, déjà fortement touchés par la pandémie de coronavirus depuis mars. Ce vendredi, Laurent Nicollin a fait part de ses craintes pour la Ligue 1. " Si demain il n'y a pas de repreneur et pas d'argent qui entre, ça sera très, très lourd... Certains clubs peuvent faire faillite. Et, de toute façon, il va y avoir une fuite des joueurs. Ça va automatiquement affaiblir notre championnat qui, pour certains, n'était déjà pas un des meilleurs ", a indiqué le président de Montpellier dans un entretien accordé au Parisien .

Même s'il fait partie des clubs français les mieux gérés sur le plan financier (et sportif), le MHSC va également être impacté. "J'ai la chance d'avoir onze ans de Ligue 1 derrière moi donc j'ai des fonds propres, je suis le troisième ou quatrième club en fonds propres, mais malheureusement, ils vont disparaître en un claquement de doigts, a-t-il lâché. Ça fait des années et des années de gestion sereine qui vont s'effacer d'un coup parce que du jour au lendemain on n'a plus rien."