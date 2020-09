"Quand on est un joueur pro, on n’a pas le droit de montrer un tel comportement. Parfois la soif de défendre nos coéquipiers nous fait déraper, le plus important est d’en avoir conscience, s’excuser. Je regrette la mauvaise image que j’ai renvoyée auprès des personnes qui regardent le match et surtout les enfants qui rêvent de devenir footballeurs professionnels", a indiqué le Parisien. Pour son geste, l'ex-Monégasque pourrait écoper sept matches de suspension au maximum.