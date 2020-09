Comme lors des grands chocs des années 90, le match PSG-OM (0-1) a été très musclé dimanche soir. A tel point que cinq acteurs du classique (Neymar, Leondro Paredes et Layvin Kurzawa pour le PSG, Dario Benedetto et Jordan Amavi du côté de Marseille) ont été exclus pour des échauffourées à quelques secondes du coup de sifflet final de l'arbitre Jérôme Brisard. Mercredi, les premières sanctions pourraient tomber car la commission de discipline de la LFP va se réunir et commencer à statuer sur les différents incidents qui ont émaillé ce match de la 3e journée de L1.