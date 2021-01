Mauricio Pochettino n'a pas changé ses plans. Comme prévu depuis les dernières mises en place qui ont filtré de l'entrainement de mardi, l'entraîneur argentin a aligné un 4-3-3. Confronté à de nombreuses absences (Neymar, Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Mauro Icardi, ou encore Rafinha), l'entraîneur argentin a retenu Thilo Kehrer pour épauler Marquinhos en défense centrale. Devant, c'est Angel Di Maria et Kylian Mbappé qui vont accompagner Moise Kean. Et Mbappé va commencer à gauche de l'attaque.

C'est cependant au milieu que les regards vont se tourner lors des premières minutes. Pour observer le rôle de Marco Verratti. Aligné au cœur du jeu avec Idrissa Gueye et Ander Herrera, le petit Italien pourrait avoir une mission élargie. Pochettino pourrait lui demander de jouer plus haut sur le terrain pour prendre en charge l'animation parisienne et être la plaque tournante du système des champions de France. A Saint-Etienne, Claude Puel a choisi d'aligner une défense à trois, avec Harold Moukoudi, Thimothée Kolodziejcak et Panagiotis Retsos.