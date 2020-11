A quelques jours d'un match couperet face à Manchester United en Ligue des Champions, le PSG a fait tout sauf le plein de confiance en Ligue 1. Bordeaux, très joueur, a ramené un point de son déplacement dans la capitale française (2-2). Après être revenus au score et pris les devants au tableau d'affichage, les Parisiens ont concédé l'égalisation pour signer un premier nul en championnat cette saison. Au classement, Paris prend provisoirement trois points d'avance sur Lille, qui aura donc l'occasion de revenir à sa hauteur.

Le PSG face à Bordeaux avec Neymar, Mbappé... et Pembele

Les Bordeaux et les Parisiens se sont entendus sur presque tout ce samedi soir, à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1. Car c'est peu dire que les 22 acteurs ont livré un match spectaculaire, terminant même à la rupture dans un dernier quart d'heure tourné vers l'offensive. Et au terme duquel personne n'en sortira vainqueur, sinon le spectateur. Les Girondins ont eu le mérite d'avoir bien débuté, se permettant de prendre les devants quand, à la réception d'un corner, le jeune Timothée Pembele a marqué contre son camp (0-1, 10e). En défense, la tactique bordelaise était claire : laisser les ailes libres et verrouiller l'axe.