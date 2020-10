Voilà le PSG provisoirement leader de Ligue 1, à la faveur de sa cinquième victoire de rang. Malgré une équipe largement remaniée pour le déplacement aux Costières, matérialisée par les premières de Rafinha et Moise Kean, le club de la capitale n'a eu aucun souci à se défaire de Nîmes (0-4). Le score reflète à peine la physionomie d'un match dominé par les hommes de Thomas Tuchel. Deux jours après son but décisif face à la Croatie avec l'Equipe de France, Kylian Mbappé en avait encore dans les jambes et a permis à son équipe de préparer idéalement le choc face à Manchester United en Ligue des champions grâce à un doublé.