C'est ce que le technicien argentin déplorait après avoir subi sa première défaite depuis son arrivée sur le banc parisien. " C'est le football , a-t-il lâché. Nous ne sommes jamais entrés dans le rythme du match. Durant la deuxième période, à 2-1, nous contrôlions le match, je suis déçu et triste pour le résultat. Il y a eu un problème de coordination (sur le but du 3-2, NDLR), nous avons essayé de jouer rapide pour marquer, mais il y a eu de la confusion dans notre organisation défensive. On a donné à Lorient la possibilité de contrer. Les accidents, ça arrive dans le foot ."

Soit. Pour Pochettino, c'est en effet le premier revers après quatre matches sans défaite et trois victoires consécutives. Mais pour le PSG, qui était invaincu depuis sept matches et la victoire de Lyon au Parc (0-1), c'est déjà la cinquième en championnat sur l'exercice en cours. Jamais le PSG n'avait perdu autant de rencontres en L1 à ce stade de la saison depuis le début de l'ère QSI, en 2011-12. L'accident survenu à Lorient, ce n'est pas une première pour des Parisiens qui avaient connu un scénario assez similaire à Monaco, où ils s'étaient inclinés après avoir eu un break d'avance à la pause (3-2).

Le contexte particulier de cette saison a souvent contraint le PSG à jouer avec de nombreux absents. Outre Marquinhos et Verratti, Paris évoluait à Lorient sans Keylors Navas et Abdou Diallo, revenu en forme ces dernières semaines. C'est pesant pour Paris. Mais le club de la capitale a un effectif suffisamment riche et il alignait une équipe compétitive au Moustoir. Elle n'a jamais donné l'impression de jouer sur sa véritable valeur, comme trop souvent cette saison. "Cela nous fait prendre conscience que cela peut arriver si on ne joue pas à 100%, a reconnu Pochettino. Il faut garder les aspects positifs et avancer." Ce serait préférable pour le PSG. A force de multiplier les accidents, il pourrait ne pas franchir la ligne en première position.