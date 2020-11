Lyon, Montpellier et Monaco ne voient pas revenir Lens à égalité avec eux à la troisième place. Les Sang et Or se sont pris les pieds dans le tapis de Bollaert, ce mercredi, face à une équipe nantaise transfigurée à la mi-temps par le triple changement de Christian Gourcuff. Avec un peu plus de conviction, les Canaris auraient même pu arracher les trois points dans le temps additionnel, notamment quand Ludovic Blas n’a pas réussi à convertir un centre un peu trop en retrait de Kalifa Coulibaly. Trop timides en seconde période, les Nordistes restent toutefois invaincus à domicile.