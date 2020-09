C’est une drôle de reprise que va vivre le Paris Saint-Germain sur la pelouse de Lens. Tout d’abord parce qu’elle se déroule un jeudi soir, et que cette bizarrerie s’explique par la volonté du club parisien de décaler cette rencontre, initialement prévue le 29 août au soir, afin de souffler et de permettre à ses joueurs de prendre quelques vacances après la finale de la Ligue des champions perdue face au Bayern Munich (1-0).

Plus que six absents ?

Seulement voilà : pendant cette période de vacances, cinq joueurs du PSG ont été testés positifs au Covid-19. Et pas n’importe lesquels : Angel Di Maria, Keylor Navas, Leandro Paredes, Mauro Icardi et Neymar. Et à cette liste, déjà bien garnie, s’est ajouté Kylian Mbappé. L’attaquant français a lui contracté le virus durant son stage avec l’Equipe de France.

C’est donc sans ces six joueurs majeurs que les hommes de Thomas Tuchel vont se déplacer dans le Pas-de-Calais jeudi. Et, en conférence de presse à la veille de la reprise du PSG, l’entraîneur allemand a sous-entendu que d’autres joueurs parisiens pourraient bien ne pas être sur la feuille de match : "Kalimuendo est rentré blessé avec sa sélection. Il va se tester aujourd'hui. J'espère que Draxler, Kimpembe, Kehrer et Dagba pourront jouer."

Jesé titulaire, c’est dire…

Le onze parisien sera donc largement remanié. Si l’absence de Kalimuendo se confirme, c’est bien Jesé Rodriguez, éternel indésirable du côté de la capitale, qui devrait être aligné à la pointe de l’attaque rouge et bleue. Avec les absences d’Icardi et Mbappé et la fin du contrat de Choupo-Moting, Thomas Tuchel n’aura d’autres choix que de titulariser l’Espagnol.

Sans doute conscient de la fébrilité de son effectif, l’entraîneur parisien s’est mis sur la défensive à la veille du déplacement du PSG à Bollaert. "C'est un peu bizarre de commencer avec un match très difficile à Lens. Normalement, après une finale, on a une phase de préparation avec des matchs amicaux. On voit qui est capable de jouer, en forme. Là, on n'a pas ça", a d’abord lancé l’Allemand. Avant de se confier sur son état d’esprit avant un premier match de Ligue 1 qui s’annonce périlleux : "Je suis toujours heureux d'être sur le terrain avec cette équipe. Mais le fait de commencer par un match de Ligue 1, à Lens, ça va être très dur. "

Dans la peau de l’outsider

Le PSG, champion de France en titre et finaliste de la dernière Ligue des champions, n’aborde pas son match sur la pelouse d’un promu comme étant le favori. C’est en tout cas ce qu’il faut comprendre quand on écoute l’entraîneur parisien : "Pour moi, c'est important que l'on n’attende pas trop de nous. On va tout donner. Mais on va être humbles et donner tout ce qu'on peut en jouant sérieux. Mais il ne faut pas qu'on attende trop de nous."

L’année de ses 50 ans, le Paris Saint-Germain s’offre donc une reprise pas comme les autres en Ligue 1. Et vu que cette rencontre intervient trois jours avant le Classique, et que l’effectif parisien devrait être tout autant amputé dimanche face à l’OM, Thomas Tuchel a tout intérêt à ne pas négliger cette première journée de championnat pour trouver une formule reconductible.

