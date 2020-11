L’OL l’a rapidement béni avec deux interventions décisives dès le premier quart d’heure (2e, 12e). Mais son anticipation trop précoce sur le but de Bouanga ternit fatalement sa prestation. Solide pour permettre aux siens de maintenir le 2-1 sur une frappe déviée d’Hamouma (76e).

Trop haut en début de match, il a vu Saint-Etienne se régaler des espaces dans son dos. Aspiré sur le but de Bouanga, il n’a jamais su apporter suffisamment offensivement. Ses centres sont encore trop neutres. Plus concentré en seconde période.

Du haut de ses 19 ans, il a dégagé une autorité et une sérénité bluffantes. Dominateur sur les duels et excellent dans la lecture du jeu, il a parfaitement remplacé Marcelo et continue de grandir. Pour son premier derby, il aura été dans le ton.