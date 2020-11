Sa parade face à Houssem Aouar fait complètement basculer la première période, puisque les Verts ouvrent le score dans la foulée. Mais le portier stéphanois fait un pas de côté et couvre très mal son poteau sur le deuxième but de Kadewere. Une erreur qui coûte cher et qui fera oublier ses deux autres arrêts face à Toko-Ekambi, notamment.