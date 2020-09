Saint-Etienne n'est pas passé loin de passer la quatrième. Mais, après son déplacement victorieux au Vélodrome il y a trois jours, les Verts ont été renversés à la Beaujoire alors que la victoire leur tendait les bras (2-2). Lancés par l'ouverture du score rapide signé Adil Aouchiche, les hommes de Claude Puel ont ensuite prouvé qu'ils évoluaient bel et bien sur un nuage depuis le coup d'envoi de la saison... jusqu'à être rattrapés par la réalité et des Nantais n'ayant pas abdiqué. Ce match nul, qui met fin à une série de trois succès de rang, permet quand même à Saint-Etienne de se hisser en tête du classement, en compagnie de Rennes.

Saint-Etienne menait 2 à 0 et les faits de jeu lui étaient favorables. Et puis Nantes s'est rebellé et a su se sortir des cordes pour rendre les coups. A la Beaujoire, chacun a eu son moment et ce sont d'abord les Verts qui ont été les plus entreprenants, dans le sillage de ces dernières semaines. Le match venait à peine de démarrer qu'Adil Aouchiche a trouvé le moyen d'ouvrir son compteur, avec un peu de réussite (0-1, 2e). Cette ouverture du score rapide préfigurait une longue fin d'après-midi pour Nantes, face à une équipe remaniée mais toujours en pleine confiance.