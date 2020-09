Il y aura bien des stars au rendez-vous de ce PSG-OM. Absents face à Lens jeudi (1-0), après avoir été testés positifs au Covid-19 et donc obligés de rester à l'isolement, Neymar et Angel Di Maria sont bien présents au coup d’envoi du choc de cette 3e journée. Les deux hommes seront associés à Pablo Sarabia dans un 4-3-3 finalement très compétitif sur le papier.

Touché au dos, Keylor Navas est forfait et laisse sa place à Sergio Rico au but. L’autre nouveauté pour le PSG, c’est la grande première d’Alessandro Florenzi au poste de latéral droit, quelques jours après son arrivée. Pour le reste, c’est du "classique" étant donné les absents : Kehrer et Kimpembe seront associés dans l’axe tandis que le trio Herrera-Gueye-Verratti officiera au milieu.