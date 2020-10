Nice enfonce Saint-Etienne. Ce dimanche, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, les Aiglons ont eu le dernier mot sur la pelouse de l'ASSE (1-3). Au stade Geoffroy-Guichard, Pierre Lees Melou (8e), Amine Gouiri (30e) et Myziane Maolida (90e+2) ont mis les visiteurs à l'abri, alors que Adil Aouchiche avait réduit l'écart (57e). Au classement du championnat de France, les Niçois grimpent à la cinquième place, tandis que les Stéphanois chutent en dixième position.

Des inconnus et des tricards sur le retour : les Verts ont une défense à rebâtir

Si les deux équipes ont bien tenté de s'observer en début de rencontre, il n'a pas fallu attendre bien longtemps avant d'assister à l'ouverture du score. Après un corner renvoyé par Jessy Moulin dans l'axe, Pierre Lees Melou ne s'est alors ensuite pas fait prier pour marquer son premier but de la saison, d'une demi-volée piquée du pied gauche (8e, 0-1).

Le gardien stéphanois, décidément pas dans son match, s'est loupé une nouvelle fois, à la demi-heure de jeu, lorsque sur un centre de Jordan Lotomba, il a commis une faute de main, qui a ensuite pu bénéficier à Amine Gouiri, plein d'opportunisme et tout heureux de marquer dans le but vide (30e, 0-2). Malgré ce début de rencontre très difficile, le portier stéphanois avait pourtant, quelques minutes plus tôt, réussi à retarder l'échéance, en sauvant les siens, d'abord sur une tête de Gouiri, puis sur un tir du droit de Lees Melou (21e).