L’affiche a beau opposer deux institutions du championnat de France, ce dimanche, Marseille et Bordeaux ont rappelé qu’ils n’étaient respectivement que 9e et 11e de Ligue 1, affichant une nouvelle fois au grand jour toutes leurs carences actuelles. Au vu du scénario, ce sont surtout les Girondins qui vont nourrir le plus de regrets, eux qui n’ont réussi à cadrer qu’une seule de leurs 18 frappes du match, en jouant pendant plus de 30 minutes en double supériorité numérique.