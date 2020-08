LIGUE 1 - Le PSG ne débutera pas la défense de son titre le 23 août comme prévu. Après la qualification du club de la capitale pour les demi-finales de la Ligue des champions, la Ligue de football professionnel a reporté la rencontre PSG-Metz, comptant pour la 1ère journée de championnat, au 16 septembre.

Une fois n'est pas coutume, le PSG débutera par la... 2e journée son championnat. Coronavirus oblige, les calendriers de la fin de la Ligue des champions 2019-2020 et de la Ligue 1 2020-2021 se téléscopent et la qualification parisienne mercredi a changé les plans de la Ligue de football professionnel (LFP). La demi-finale du Final 8 étant prévue le 18 août prochain (contre l'Atlético de Madrid ou Leipzig), l'instance dirigeante du foot français a d'ores et déjà reporté la rencontre PSG-Metz, initialement prévue le dimanche 23 août et comptant pour la 1ère journée.

Même en cas d'élimination parisienne aux portes de la finale de la C1, le voyage retour à Paris et la situation sanitaire actuelle auraient rendu le délai de cinq jours entre les deux matches trop court (avec l'exigence des tests des joueurs face au coronavirus). Et si le club de la capitale venait à l'emporter, il jouerait la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes le jour même prévu pour ses débuts en championnat.

Ligue 1 Le calendrier de la 2e journée est connu : Lens-PSG programmé le 29 août, Brest-OM le 30 29/07/2020 À 14:43

En conséquence, PSG-Metz a été reporté au mercredi 16 septembre à 19h. Les joueurs de Thomas Tuchel débuteront donc la défense de leur titre le samedi 28 septembre à Lens. A noter qu'en cas de succès face à Manchester City vendredi en quart de finale de la Ligue des champions samedi, l'Olympique Lyonnais verra également son match de la 1ère journée à Montpellier décalé à la même date et à la même heure.

Play Icon WATCH Des stats à la Messi mais aussi très imprécis : le paradoxe Neymar 00:01:23

Ligue 1 Dix dates, dix matches à ne pas rater : voilà ce qu’il faut retenir du calendrier de la L1 09/07/2020 À 18:14