C’était le choc des équipes en manque de confiance. Pour les Canaris, cela s’est vu. Dépassés et complétement éteins face au scénario du match, les Nantais ont sombré comme rarement cette saison face à des Strasbourgeois efficaces. Dimitri Liénard (0-1, 16e) et Ludovic Ajorque (0-3, 78e) ont transformé deux penalties obtenus par les visiteurs du soir tandis qu'Habib Diallo (0-2, 34e) et Kevin Zohi (0-4, 84e) ont sanctionné les errements défensifs nantais. Strasbourg se donne de l’air et remonte au 17e rang, Nantes continue sa lente dégringolade à la 14e place.