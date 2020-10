Pour lui, la porte n'était pas ouverte. Il a pourtant décidé de forcer le verrou. Et a fini par avoir gain de cause. Jeff Reine-Adelaïde, arrivé l'an dernier à l'Olympique Lyonnais et sur qui le club rhodanien comptait à l'avenir, n'a pas eu la patience d'attendre. Le jeune milieu, pressé, a souhaité voir ailleurs. Et Jean-Michel Aulas a cédé : JRA a été prêté lundi soir à Nice, pour 500 000 euros - plus un bonus de 500 000 si le club azuréen dispute une coupe d'Europe l'an prochain - et une option d'achat s'élevant à 25 millions d'euros.