Désormais, cette hypothèse s'est dissipée et la probabilité de le voir honorer son engagement au Brésil a franchement chuté, samedi soir à l'issue d'un nul face à Bahia (1-1). Interrogé à ce sujet, l'ancien sélectionneur de l'Argentine a botté en touche. "Je ne sais pas, a-t-il répondu dans des propos relayés par Globoesporte. Le football est très instable et dans ce pays, les entraîneurs sont de courte durée, les processus ne sont pas consolidés. Il ne tient qu'à moi de penser au prochain match et de faire en sorte que l'équipe atteigne le plus haut possible. Le reste ? Indéchiffrable."