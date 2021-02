Ça sent très bon : Neymar va prolonger pour quatre ans de plus au PSG

La première conséquence de cette décision est sportive : Villas-Boas ne sera pas sur le banc de l'OM mercredi à Lens et ne devrait pas être, non plus, présent face au PSG dimanche au vu des termes employés ce mardi par le club phocéen. "Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement", détaille encore le texte.