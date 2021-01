Le PSG retrouve la grande forme. Les joueurs de Mauricio Pochettino n'ont fait qu'une bouchée de Montpellier, vite réduit à dix, en ouverture de la 21e journée de Ligue 1 (4-0). En difficulté ces dernières semaines, Kylian Mbappé a brillé et s'est offert un doublé (34e et 63e) tandis que Neymar (60e) et Mauro Icardi (61e) ont également fait trembler les filets de visiteurs impuissants et qui enchaînent un septième résultat décevant. Paris, à l'inverse, confirme ses nouvelles bonnes dispositions et conforte sa place de leader du classement.

En confiance après son début d'année 2021 convaincant au niveau des résultats et de mieux en mieux armé avec son infirmerie qui se vide, le PSG est parti à l'assaut de la surface montpelliéraine avec confiance et inspiration. Dans un système offensif hybride avec Leandro Paredes à la baguette, Neymar en meneur jeu excentré sur la gauche, des latéraux évoluant très haut et Mbappé chargé d'épauler Mauro Icardi, les hommes de Pochettino ont tout de suite fait souffrir leurs adversaires.

Montpellier acculé

Si Icardi a raté le ballon aux six mètres après une ouverture lumineuse de Paredes et une belle remise de Florenzi(9e), la rencontre a basculé juste après le premier quart d'heure quand Jonas Omlin est allé tacler Mbappé à l'extérieur de sa surface et a logiquement été expulsé par M. Delajod (16e). Neymar a tiré de peu à côté de la cible sur le coup franc suivant mais le nouveau portier héraultais Dimitry Bertaud et ses coéquipiers n'ont fait que subir en infériorité numérique.

Icardi a trop croisé son tir devant Bertaud (26e) puis loupé le ballon de peu aux six mètres (32e). Ce n'était pourtant qu'une question de temps pour voir des Parisiens intenables trouver la faille et Mbappé, lancé par Angel Di Maria, a logiquement ouvert le score d'un petit piqué face au gardien (34e). L'attaquant français a ainsi renoué avec le chemin des filets après quatre matches sans marquer et des prestations ratées.

Paris marque en rafale

Malgré un puissant tir de Neymar détourné par Bertaud (38e) puis une belle frappe enroulée de peu à côté signée Di Maria (39e), le PSG n'a pas su doubler la mise avant la pause et Gaëtan Laborde a bien failli égaliser après un corner (43e). Les Parisiens auraient même pu perdre le fil après les sorties sur blessure de Keylor Navas (46e) et Marquinhos (51e) d'autant que Bertaud est resté très réactif face à Icardi (55e).

Les champions de France ont pourtant insisté et Neymar, servi par Mbappé, a enfin signé le but du break (60e). Dans la foulée, le Brésilien qui disputait son 100e match avec le PSG, a décalé l'intenable Florenzi qui a permis à Icardi de marquer de près (3-0, 61e). L'Argentin s'est mué en passeur décisif quelques secondes plus tard et Mbappé a signé un doublé (4-0, 63e).

L'ancien Monégasque prend le large en tête du classement des buteurs avec cette 14e réalisation en L1 cette saison. Layvin Kurzawa, lui, reste bloqué à un but car son superbe retourné acrobatique a fini sur la transversale adverse (69e). Le PSG a ensuite levé le pied mais il s'est clairement rassuré en retouvant sa force de frappe offensive.

