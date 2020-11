Paris en mode clinique… et infirmerie. Très efficace, le PSG s’est tranquillement imposé face à Rennes (3-0) samedi soir, lors de la 10e journée de Ligue 1. Angel Di Maria a signé un doublé tandis que Moise Kean a encore marqué pour confirmer son adaptation express. Mais à l’image de l’attaquant italien, qui a quitté la pelouse en grimaçant, Thomas Tuchel doit déplorer de nouveaux pépins physiques puisque Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Alessandro Florenzi sont sortis blessés. Très décevant, Rennes s’incline pour la deuxième fois cette semaine après son revers à Chelsea mercredi.

Drôle de soirée pour le PSG. Au Parc, le club francilien a facilement dominé le troisième de Ligue 1 pour le repousser à six points, grâce à une prestation sérieuse. Les hommes de Thomas Tuchel, sans être brillants, ont marqué trois fois sur leurs trois premiers tirs cadrés. Une frappe croisée de Moise Kean pour sanctionner une relance rennaise trop ambitieuse, et la machine était lancée (1-0, 12e). "La machine". Voilà comment on pourrait d’ailleurs surnommer l’attaquant italien, auteur de son cinquième but en sept matches sous les couleurs parisiennes, et toujours plus intéressant dans le contenu.