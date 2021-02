Paris en toute sérénité. Six jours après avoir chuté face à Monaco, le PSG s’est repris facilement sur la pelouse de la lanterne rouge, Dijon, incapable d’inquiéter son adversaire, qui a vécu une partie très tranquille. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, et des réalisations de Moise Kean et Danilo Pereira, le club de la capitale prend provisoirement la deuxième place et revient à un point du LOSC.