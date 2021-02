Le PSG a douté. Mais il a finalement décroché une victoire précieuse à la maison face à l'OGC Nice (2-1), samedi après-midi, après un match inégal. Une grossière erreur de relance de Marquinhos a occasionné l'égalisation de Rony Lopes (55e), une grosse demi-heure après l'ouverture du score de Julian Draxler (22e), et mis le doute dans les esprits des joueurs parisiens.

Le PSG avec un quatuor composé de Mbappé, Icardi, Kean et Draxler pour affronter Nice

Mais Moise Kean, d'un coup de tête (76e), a donné la victoire et permis aux Parisiens d'aborder un peu plus sereinement le choc qui les attend à Barcelone, mardi prochain, en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Le PSG récupère provisoirement la tête du championnat, en attendant les matches de Lyon, qui joue ce soir face à Montpellier (21h00) et de Lille.