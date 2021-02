Paris retombe dans ses travers. Dimanche soir, le PSG s'est incliné, sur sa pelouse, contre Monaco (0-2), en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Au Parc des Princes, les Monégasques ont fait la différence grâce à des buts de Sofiane Diop (6e) et de Guillermo Maripan (51e). Avec cette sixième défaite de la saison, le club de la capitale reste troisième du classement du championnat de France, mais voit son adversaire du soir, quatrième, revenir à deux unités. Monaco peut aussi regarder plus haut : le leader lillois n'est qu'à six points devant.

C'était seulement la troisième fois que Paris était mené à la mi-temps en Ligue 1 cette saison après Lyon (0-1), le 13 décembre et Marseille (0-1), le 13 septembre. Et comme contre ces deux précédents adversaires, le PSG n'a donc pas su retourner la situation. La faute à une équipe de Monaco qui a notamment su trouver la solution d'entrée de jeu. Servi au second poteau, Ruben Aguilar, d'une parfaite déviation, a trouvé Sofiane Diop, qui a marqué de la tête à bout portant (6e, 0-1).

Mbappé n'a pas frappé une seule fois

Le break a ensuite été fait dès le retour des vestiaires. Sur un ballon perdu par Ander Herrera, dans sa propre surface de réparation, Guillermo Maripan ne s'est pas fait prier pour ajuster Keylor Navas, d'une frappe du plat du pied droit chirurgicale (51e, 0-2). Le portier costaricien a ensuite été tout heureux de voir la tête de Kevin Volland, trop croisée, passer à côté, pour ce qui ressemblait à la balle du 3-0 (62e). Finalement, l'ancien gardien du Real Madrid ne s'est interposé qu'une seule fois, sur une tête d'Axel Disasi, sur corner (22e).

Devant, les attaquants parisiens ont été mis en échec comme jamais cette saison, face aux hommes de Niko Kovac, extrêmement disciplinés et bien regroupés derrière. Finalement, seul Moise Kean a obligé Benjamin Lecomte à s'employer, sur sa tête (60e), pour l'unique tir cadré du PSG dans cette rencontre. A ses côtés, Kylian Mbappé, qui restait sur un magnifique triplé contre le Barça mardi, n'a, cette fois, pas pu tenter sa chance une seule fois.

Paris a déjà perdu six matches de Ligue 1 cette saison, un record sous l’ère QSI entamée en 2011-2012. C'est aussi le plus grand nombre de défaites du PSG sur un même exercice de championnat depuis 2010-2011. De son côté, Monaco est la première équipe à avoir remporté ses deux rencontres face à Paris au cours d'une même saison de Ligue 1, depuis Nancy en 2011-2012. Surtout, ce probant succès relance la course au titre. Désormais, il n'y a plus une lutte à trois en tête du classement de la Ligue 1, mais bel et bien une lutte à quatre.

Kurzawa, Kimpembe et Verratti protestent une décision de Ruddy Buquet lors de PSG - AS Monaco (0-2) en Ligue 1 Crédit: Getty Images

