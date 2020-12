Keylor Navas : 5

Le portier parisien a été abandonné par sa défense sur le but lyonnais, où il a perdu son face à face avec Kadewere. Sinon, Navas n'a pas franchement été inquiété outre mesure même s'il a fait le job sur un tir puissant et vicieux de Paqueta (67e).

En bref : Le genre de match frustrant pour un gardien.

Abdou Diallo : Non noté

Discret pendant une demi-heure avant de subir une nouvelle blessure musculaire.

Remplacé par Thilo Kehrer : 5

Le défenseur allemand n'a pas été ménagé par Toko Ekambi. Parfois pris de vitesse, Kehrer a été capable de compenser par son sens de la temporisation, notamment pour couper une action dangereuse d'Aouar en début de deuxième période. Il a pris des initiatives et aider à faire monter le bloc parisien lors du second acte.

En bref : Une prestation correcte.

Danilo Pereira : 5

Installé en patron de la défense, Danilo Pereira a fait ce qu'il a pu dans un rôle contre-nature, puisqu'il a été contraint de prendre des risques et de porter le ballon pour percer le quadrillage adverse. En un contre un, il a réussi quelques interceptions précieuses (6e, 82e) mais a parfois été pris de vitesse, soit par Aouar, soit par Depay.

En bref : On l'a vu moins bon, on attend toujours qu'il fasse mieux.

Presnel Kimpembe : 3

Au duel, il a donné le ton d'entrée avec une intervention autoritaire sur Tino Kadewere (3e). Contraint de prendre des risques comme ses compagnons de charnière à la relance, il a payé cash la grosse erreur de transmission qui a amené l'ouverture du score de son vis-à-vis lyonnais (35e). En deuxième période, il a semblé sur un fil, sans vraiment flancher. Mais le mal était fait.

En bref : L'incarnation individuelle d'une prestation collective ratée.

Alessandro Florenzi : 6

On l'a encore vu très haut, peut-être trop compte-tenu des difficultés de sa défense à trouver des solutions de passes courtes. Mais il faut supposer que le latéral italien a respecté les consignes de Thomas Tuchel. Offensivement, l'ancien joueur de la Roma a fait ce qu'il sait faire : des bons centres malgré le manque de présence parisienne dans la surface lyonnaise, et surtout des tentatives intéressantes, dont une demi-volée qui fut l'action la plus dangereuse du PSG en première période (43e). Le danger est souvent venu de lui.

En bref : Mal payé.

Angel Di Maria : 4

Dans un rôle plus axial, il a été muselé par le milieu lyonnais. A l'exception d'un petit frisson pour éliminer Cornet en fin de première période, l'Argentin a manqué à peu près tout ce qu'il a entrepris, en manquant de précision ou de spontanéité sur des occasions intéressantes (62e). Logiquement remplacé par Kylian Mbappé (65e) qui s'est montré bien plus dangereux en 25 minutes, notamment en tentant sa chance dans le temps additionnel.

En bref : On le préfère en position d'ailier.

Leandro Paredes : 3

Il aurait dû être le premier relais pour sa défense. Par manque d'énergie ou de prise d'initiative, Paredes s'est fait croquer par Aouar et ses coéquipiers. Trop statique, souvent pris au dribble et pas exempt de tout reproche sur l'action du but, il n'a pas eu beaucoup plus d'inspiration en phase offensive. Remplacé par Ander Herrera (64e) qui n'a pas fait mieux que lui.

En bref : Un naufrage.

Marco Verratti : 4

Pris dans la densité lyonnaise au milieu, l'Italien n'a pas eu d'autres choix que de redescendre très bas et d'évoluer dos au jeu. Harcelé par Lucas Paqueta, Verratti a touché trop peu de ballons (70) pour pouvoir ouvrir des brèches par sa qualité de passe. Encore trop juste physiquement, l'Italien a été remplacé par Idrissa Gueye, qui n'a pas eu beaucoup plus de solutions à apporter.

En bref : Très loin de son meilleur niveau.

Mitchel Bakker : 4

Visiblement, Thomas Tuchel comptait beaucoup sur ses latéraux pour contourner le pressing adverse. Moins disponible que Florenzi sur son couloir, Bakker a tout de même réussi quelques incursions, justement pour trouver l'Italien en première période. Il faut aussi noter son étonnant retour pour empêcher Toko Ekambi de filer au but (69e) dans une prestation globalement assez neutre.

En bref : Il a souffert de la comparaison avec son pendant à droite.

Moïse Kean : 3

Neymar très en retrait, Kean a dû se débrouiller seul en attaque. Très peu trouvé, et presque jamais dans de bonnes conditions, l'attaquant italien n'a pas non plus su se rendre disponible. Après avoir touché 14 petits ballons, il a été remplacé par Rafinha (73e), dont l'aisance technique a largement contribué à changer le visage du PSG en fin de deuxième période.

En bref : 73 minutes de solitude.

Neymar : 3

On a vite compris que le Paris Saint-Germain allait s'en remettre à son talent pour faire la différence. Problème, cette fois, le Brésilien n'avait pas les jambes. Très brouillon techniquement, pas dans le match mentalement, "Ney" a tenté d'amener les Lyonnais sur le terrain de la provoc', en vain. Il a fini la rencontre sur une civière après une grosse torsion de la cheville subie à la suite d'un tacle de Thiago Mendes. Inquiétant.

En bref : Au plus haut mercredi, au plus bas quatre jours plus tard.

