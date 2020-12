Dijon - Lille : 0-2

En pleine révolution en coulisses, Lille reste concentré sur le terrain. Les Dogues ont parfaitement assumé leur statut de leader du championnat avec un succès à Dijon (0-2). En ouvrant assez rapidement le score sur un but 100% turc, avec un centre parfait de Zeki Celik repris victorieusement par Yusuf Yazici (0-1, 19e). Puis en enfonçant le clou en toute fin de rencontre avec une grossière erreur défensive dijonnaise magnifiquement exploitée par Timothy Weah (0-2, 90e). Le LOSC prend provisoirement trois longueurs d'avance sur Lyon en tête du classement. Le DFCO reste lanterne rouge.

Ce qu'on en retient : La maîtrise lilloise. Dans ce contexte, c'est tout sauf anodin. Et cela en dit long sur la qualité de l'équipe de Christophe Galtier. Le choc face au PSG s'annonce prometteur !

Montpellier - Metz : 0-2

Montpellier a raté le coche à La Mosson. Les Héraultais ont subi une surprenante défaite sur leur pelouse face à des Messins réalistes (0-2). Les Lorrains ont pris les devants sur un penalty consécutif à une faute de Téji Savanier sur Farid Boulaya et transformé par Aaron Leya Iseka (0-1, 50e), avant d'assurer leurs succès en fin de match sur un contre parfaitement conclu par Habib Maiga (0-2, 90e). Le MHSC manque l'occasion de prendre provisoirement une place sur le podium et reste cinquième. Metz se donne une belle bouffée d'oxygène et remonte au 12e rang.

Ce qu'on en retient : Le petit quelque chose qui manque toujours à Montpellier au moment de s'affirmer comme l'une des locomotives de la L1.

Reims - Nantes : 3-2

Nantes continue sa chute libre. Le FCN a enchaîné avec une sixième rencontre sans victoire en s'inclinant sur la pelouse du Stade de Reims (3-2), un autre prétendant au maintien, lors de la 15e journée. Devant au score après le but de Nicolas Pallois, Nantes a perdu totalement pied en plein cœur du second acte en prenant trois buts en l'espace en l'espace de six minutes. El Bilal Touré (68e), Boulaye Dia (72e s.p) et Mathieu Cafaro (74e), grand artisan de cette victoire, ont marqué les buts de ce très précieux succès.

Ce qu'on en retient : Reims se sort provisoirement de la zone rouge et met fin à une vilaine série.

Angers - Strasbourg : 0-2

Strasbourg, la belle affaire ! Incapable de gagner depuis trois rencontres, le Racing est allé chercher un précieux succès sur la pelouse d'Angers (0-2). Pour une fois, les Alsaciens ont réussi à combiner tous les ingrédients : ils ont dans l'ensemble bien joué, fait le dos rond sans encaisser de but, mais surtout ils ont été réalistes, un mal qui les poursuivait depuis le début de la saison. Habib Diallo (77e) et Ludovic Ajorque (90e) ont marqué les buts de la victoire en toute fin de match. Plutôt équilibré, ce match est revenu au plus efficace.

Ce qu'on retient : En plus de la bouffée d'air au classement, Strasbourg sait qu'il peut compter sur Ludovic Ajorque. Le buteur a marqué cinq buts en deux mois.

Nîmes - OGC Nice : 0-2

Nice est encore en vie. En chute libre depuis plusieurs semaines, l'OGCN est allé chercher un succès mérité face à un Nîmes Olympique faiblard et dont la crise va empirer. Dominateur de cette rencontre, mais réduit à dix après l'expulsion de Morgan Schneiderlin en première période, Nice n'a pas eu une soirée facile aux Costières. Mais le club azuréen a réussi à remporter un match qu'il a dominé, même en évoluant avec un joueur en moins pendant une demi-heure. Comme Strasbourg, Nice est allé chercher son succès en fin de match avec les buts de Dan Ndoye (86e) et Alexis Claude-Maurice (90e+3)

Ce qu'on en retient : C'est la première victoire d'Adrian Ursea aux commandes de l'OGCN. Et si c'était le début de quelque chose pour l'ancien adjoint de Lucien Favre ?

