Semaine parfaite pour l’OM. Quelques jours après sa première victoire de la saison en Ligue des champions, le club phocéen s’est offert, sur la pelouse de Nîmes (0-2), son cinquième succès de suite en Ligue 1. Une victoire obtenue sur des buts de Dario Benedetto et Valère Germain qui permet à André Villas-Boas et ses hommes de revenir, avec un match de moins, à une longueur du PSG, et de prendre provisoirement la deuxième place de Ligue 1.

Deux buteurs en manque de confiance qui retrouvent le chemin des filets, une série de victoire qui n’en finit pas de s’étendre, une équipe qui voyage toujours aussi bien et peut continuer de rêver dépasser le PSG au classement : Marseille a le sourire, après son match de la 13e journée face à Nîmes, logiquement remporté (0-2), et paraît plus affûté que jamais avant de recevoir Monaco la semaine prochaine. En face, les Crocodiles, battus pour la 6e fois lors des 7 dernières journées manquent toujours cruellement de mordant offensivement, avec seulement deux buts inscrits lors de leurs 7 dernières sorties.

Benedetto enchaîne enfin

Pourtant, la troupe de Jérôme Arpinon est longtemps restée en vie dans ce match, bien que malmenée par une équipe marseillaise au onze de départ quasiment inchangé par rapport aux matches de Nantes et l’Olympiakos, où seul Thauvin a été envoyé souffler, sur le banc, remplacé par Sanson. La faute, surtout, à un OM dominateur mais maladroit, qui n’a cadré qu’une seule de ses 11 frappes tentées dans le premier acte, et qui a vu Baptiste Reynet s’interposer devant Payet (13e). Malgré un bon début de match, où ils ont touché la barre sur un coup franc de Niclas Eliasson (17e), les Nîmois ont trop souvent subi.

C’est donc fort logiquement que les Olympiens ont fini par prendre les devants. Sur une merveille de passe d’Alvaro Gonzalez pour Benedetto, peu adroit auparavant mais qui a malicieusement piqué son ballon pour tromper Reynet (0-1, 57e). Le deuxième but de la saison pour l’Argentin, après celui face à Nantes lors de la dernière journée. Cela a vaguement réveillé les locaux, rapidement douchés ensuite par l’expulsion d’Andrès Cubas, qui a pris deux jaunes en deux minutes (75e et 77e).

Un tournant qui a fini d’enterrer les espoirs des Gardois, surtout après le but de Germain, entré à la place de "Pipa" quelques minutes plus tôt (71e) et qui a conclu un bon mouvement offensif à bout portant (0-2, 84e). Marseille poursuit ainsi sa bonne série, avec ce troisième succès en moins d’une semaine, qui va donner de la confiance pour tenter d’aller chercher une qualification en Ligue Europa cette semaine sur la pelouse de Manchester City. Avant de tenter d’asseoir sa position en championnat face à Monaco, au Vélodrome, samedi prochain.

