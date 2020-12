Huit victoires, cinq matches nuls : l’OL est désormais invaincu lors de ses 13 derniers matches de Ligue 1. Le club rhodanien égale ainsi une série qui a…dix ans. C’était lors de la dernière année de Claude Puel sur le banc, entre octobre 2010 et janvier 2011. Cette saison-là, les Gones n’avaient pas fini champions puisqu’ils s’étaient contentés d’une troisième place derrière Marseille… et Lille, champion de France. Le PSG, lui, avait bouclé cet exercice 4e, à quatre points de Lyon.

Rudi Garcia a dû tâtonner, entre une fin de mercato agitée et un effectif pléthorique à gérer. Mais il a trouvé la formule. Au milieu, évidemment. Mais aussi devant, avec un trio de feu composé de Kadewere, Toko Ekambi et Memphis Depay. Un trio qui pèse désormais 22 buts en Ligue 1, soit 67% des réalisations de l’OL. C’est plus que les 20 buts en cumulé de Neymar, Kylian Mbappé et Moise Kean avec le PSG en Ligue 1. Aussi impressionnant qu’improbable, tant le nom de Kadewere ne disait encore rien au grand public cet été, pendant que Toko Ekambi était moqué pour son manque d’efficacité et que l’attaquant néerlandais était envoyé au Barça.