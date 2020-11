44e minute de jeu. Servi dans la surface, Mbappé ajuste Vito Mannone d’un petit piqué et croit tuer définitivement la rencontre en inscrivant le 100e but de sa carrière. La soirée est partie pour être historique, les champions de France sont dans un fauteuil. Mais Clément Turpin annule finalement ce but pour un hors-jeu beaucoup plus net que celui de Moise Kean, lui aussi privé d’un but cinq minutes plus tôt sur une action beaucoup plus discutable. A priori, ce n’est pas un drame : Mbappé a, à ce moment-là, déjà marqué deux fois, d’abord en avalant tout cru Axel Disasi avant de frapper sous la barre (1-0, 25e) ensuite sur penalty (2-0, 36e).