Ronaël Pierre-Gabriel, Romain Perraud et Irvin Cardona ont scellé le succès brestois avant la pause. Le double du Turc n'y a rien changé : Lille s’incline pour la première fois de la saison et reste dauphin à cinq points du PSG, tombeur du Stade Rennais samedi (3-0). De son côté, Brest se donne de l’air en remontant à la 13e place.

Car face à des Brestois qui restaient pourtant sur trois revers consécutifs, le LOSC a affiché un visage indigne de ses ambitions, et surtout du niveau de jeu proposé depuis le début de saison. La folle soirée milanaise de jeudi aurait-elle eu des conséquences sur l’état d'esprit des Dogues ? Difficile de l’affirmer mais l’entame a en tout cas profité à des Brestois bien plus en jambes, portés par un duo de latéraux en feu.

Passeur sur la tête de Pierre-Gabriel, Perraud a récidivé quelques minutes plus tard en s’offrant son troisième but de la saison. L’arrière gauche de 23 ans - défenseur le plus décisif des cinq grands championnats cette saison - a profité d’un bon service d’Honorât côté opposé pour offrir le but du break aux Brestois. Une demi-volée croisée pleine de sang-froid, symbole de la confiance bretonne en début de match. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio auraient pu se contenter de cette avance, mais les attaquants bretons tenaient visiblement à leur part du gâteau.