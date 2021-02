L'enjeu sera de taille pour les deux Olympiques lors du choc OM-OL ce dimanche soir (21h). Outre la rivalité qui existe entre les deux clubs, l'aspect sportif sera aussi primordial dans le match de clôture de cette 27ème journée de Ligue 1. Lyon peut en effet profiter du faux pas lillois plus tôt dans l'après-midi pour revenir à un point du LOSC, et Marseille peut récupérer la cinquième place en cas de succès. Et bonne nouvelle pour les Phocéens : Milik sera titulaire.