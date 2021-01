En Ligue 1, Monaco est plus que jamais l'équipe en forme du moment. En nette progression depuis plusieurs rencontres, le club du Rocher l'a encore prouvé face à Nantes, un adversaire, il est vrai, bon à prendre. Les hommes de Raymond Domenech étaient venus avec un plan clair en tête, en position très attentiste derrière. Il a volé en éclat quelques secondes avant la pause, au pire moment, quand Guillermo Maripan, encore lui, a ouvert le score pour Monaco (0-1, 45e). Auparavant, il y avait eu quelques alertes symbolisant la domination monégasque : Sofiane Diop a touché le poteau (18e) et un but a été refusé à Aurélien Tchouameni pour une faute qui n'a pas échappé à l'arbitre (36e).

Au retour des vestiaires, les Canaris n'ont pas changé leur stratégie. Et Monaco en a profité à l'heure de jeu, encore une fois après plusieurs alertes. Sur une merveilleuse louche de Caio Henrique, Kevin Volland s'est fendu d'une reprise équilibrée pour faire le break (0-2, 60e). Il a ensuite fallu des interventions décisives d'Alban Lafont pour éviter la déroute (64e, 68e, 70e). Nantes s'est quand même offert un sursaut d'orgueil en fin de partie, alors qu'il évoluait à dix contre onze après l'expulsion de Nicolas Pallois, qui a reçu deux cartons jaunes coup sur coup pour contestation (74e). Renaud Emond s'est permis de réduire le score sur un coup franc (1-2, 83e) et de faire douter Monaco. Mais les Canaris ont manqué de temps pour arracher le point du nul.

Tout sourit à Monaco en 2021. Les joueurs de Niko Kovac se posent de plus en plus comme des candidats crédibles pour une place sur le podium. D'autant qu'ils y mettent la manière, avec un jeu séduisant et beaucoup d'intentions offensives. En face, c'est la soupe à la grimace qui se poursuit. Depuis son arrivée sur le banc, Raymond Domenech n'a toujours pas trouvé la clef qui permettrait à Nantes de renouer avec le succès. La série noire, et historique, se prolonge pour des Canaris qui font peine à voir.