LIGUE 1 - Aucun nouveau cas de Covid-19 chez les "Crocodiles" : le match Nîmes-Brest de la 1re journée, dimanche (15h00), est maintenu, a annoncé samedi le club gardois après réception des derniers tests.

Les examens complémentaires réalisés vendredi "sur l'ensemble de la direction et du groupe professionnel (...) n'ont révélé aucun nouveau cas positif. La rencontre de demain (dimanche) aura donc bien lieu", a écrit le Nîmes Olympique su son compte Twitter, samedi. Quatre cas de Covid-19 avaient été révélés mercredi, confirmés vendredi par l'entraîneur nîmois, Jérôme Arpinon, plus un cas à Brest, et la rencontre était à risques, selon le protocole.

Ligue 1 Quatre cas de Covid à Nîmes, doutes autour du match contre Brest IL Y A 20 HEURES

La Ligue de football professionnel (LFP) a établi qu'à partir de quatre membres de l'effectif ou de l'encadrement contaminés par le nouveau coronavirus sur huit jours glissants, la rencontre peut-être reportée. Ce match contre Brest, "j'espère le jouer, je pense qu'on peut le jouer", avait estimé Jérôme Arpinon vendredi en conférence de presse d'avant-match. Deux titulaires sont touchés, selon le technicien gardois. Les deux autres concernent un remplaçant et un joueur blessé, loin du onze de départ, donc.

De son côté, le club breton avait également assuré dans un communiqué vouloir disputer la rencontre. Marseille-Saint-Etienne, qui devait inaugurer la nouvelle saison vendredi, avait déjà dû être reporté en raison des quatre cas déclarés dans l'effectif olympien, auxquels s'est depuis ajouté un cinquième.

Premier League Maguire arrêté à Mykonos après une bagarre IL Y A UN JOUR