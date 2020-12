Rennes croyait vivre une saison de rêve. Une première participation à la Ligue des champions et un excellent début de saison en Ligue 1 avaient nourri les belles ambitions du club breton, après un mercato estival agressif. Quelques semaines plus tard, patatras : d'ores et déjà éjecté de la scène européenne, le SRFC se retrouve aussi le bec dans l'eau en Ligue 1. Ce samedi, les Rennais ont concédé une nouvelle défaite, à domicile, face à Lens (0-2). La crise est bien installée. Et elle semble profonde.

Après ce nouveau revers, Julien Stéphan a tiré un constat encore plus alarmiste face à la presse. "On va devoir lutter pour le maintien, a-t-il assuré devant des journalistes quelque peu surpris par ces mots. On doit immédiatement reconsidérer les objectifs. C'est une grande alerte pour tout le monde. Il faut être lucide et voir ce qu'il se passe sur le terrain. On n'est pas préparés mentalement à vivre ce qu'on va vivre."

Face au Racing, Rennes a concédé sa dixième défaite en douze matches toutes compétitions confondues. Leaders de Ligue 1 après six journées, les Bretons ont chuté de manière inquiétante. Les voici huitièmes et sous la menace de plusieurs clubs qui pourraient les faire basculer dans la deuxième partie de tableau à l'issue de cette 13e journée.

Si c'est moi le problème...

De quoi amorcer une sérieuse remise en question dans les rangs rennais. "Lens joue le maintien et nous a donnés une leçon dans l'envie, dans l'esprit de guerrier, a analysé Benjamin Bourigeaud. Il faut arrêter avec la possession stérile et croire qu'on joue bien. On se fait niquer tous les trois jours."

Après avoir dressé un tel constat, les Bretons vont-ils trouver les solutions ? "Faitout Maouassa a eu des paroles crues dans le vestiaire, a dévoilé Bourigeaud. Il a eu un discours intelligent." Les mots forts du latéral Rouge et Noir vont peut-être créer un déclic. C'est en tout cas ce que doit espérer Julien Stéphan.

Pilier du projet rennais, l'entraîneur pourrait vite se retrouver en danger s'il ne parvient pas à redresser la barre. Il en a conscience : "Si c'est moi le problème, il n'y a pas de difficulté. On est suffisamment sincères au club pour prendre les décisions qui s'imposent", a-t-il confié. Pour lui comme pour Rennes, le retour sur terre est brutal.

