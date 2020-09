Le Paris Saint-Germain a définitivement lancé sa saison en Ligue 1. Après des débuts poussifs marqués par deux défaites face à Lens (1-0) et Marseille (1-0), et une victoire difficile face à Metz (1-0), Paris a enchainé avec la manière face à Nice (3-0). Pour son premier match en championnat, Kylian Mbappé, de retour après avoir contracté le covid-19, a régalé par ses dribbles, tout en marquant son tout premier but de la saison. Paris remonte provisoirement à la 7ème place du classement.