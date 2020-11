Nantes pourra nourrir des regrets. Dominateur et devant au score sur sa pelouse dimanche, le FCN a été accroché par Metz (1-1) lors de la 11e journée de Ligue 1. Le but de Randal Kolo Muani n’a pas suffi puisque Aaron Leya Iseka a inscrit son premier but depuis près d’un an, sur penalty. Les Canaris, toujours 14es, ne parviennent donc toujours pas à enchaîner deux succès de rang en championnat, alors que les Grenats s’offrent un huitième match de suite sans défaite pour grimper à la 9e place.

Voilà bientôt un an que Nantes n’a pas gagné deux matches de suite en Ligue 1. Et petite surprise : dimanche, c’est un certain Aaron Leya Iseka qui l’a empêché d’enchaîner après son succès à Lorient avant la trêve (0-2). Titulaire pour la première fois de la saison, l’attaquant prêté par Toulouse a inscrit son premier but depuis près d’un an, sur un penalty concédé par Fabio, dont la main était trop décollée (1-1, 45e+4). La dernière fois que le Belge avait fait trembler les filets, c’est déjà Nantes qui en avait fait les frais sur sa pelouse, le 1er décembre 2019. Et sur penalty, déjà…