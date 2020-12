Le technicien allemand a aussi fait amende honorable concernant le contenu aperçu face à Lyon dimanche soir et pris la défaite pour lui. "J'ai pris la décision de ne pas faire tourner, car c'était le moment de continuer. On a manqué d'efforts dans le répli défensif, d'agressivité, et de qualité défensivement. J'ai peut-être fait des erreurs. Nous n'avons pas joué en bloc, il y avait de la fatigue. Ça me semblait être un bon moment pour affronter cet adversaire. Honnêtement, je me suis trompé."