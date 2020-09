Paris à zéro point et zéro but après deux journées : une première depuis 1978

Le temps additionnel a été le bouquet final de ce feu d'artifice. A la 95e minute, Leandro Paredes a commencé par mettre une savate à Dario Benedetto. Ce qui a occasionné un regroupement au milieu de terrain et quelques coups perdus. Au petit jeu des mains baladeuses, Layvin Kurzawa et Jordan Amavi ont été pris la main dans le sac. Leandro Paredes et Benedetto ont tous les deux pris un second carton jaune, puis un rouge, pour leur combat de boxe. Neymar, auteur d'une claque sur Dario Benedetto a clos le festival des cartons rouges après visionnage du VAR.

Interrogé sur les échauffourées, Leonardo a avant tout critiqué le choix de l'arbitre, qu'il a trouvé dépassé. "Ça veut dire que le match était hors de contrôle et c'est la première chose à dire. Un clasico à la 3e journée, je ne comprends pas pourquoi tu n'a pas un Turpin ou un Buquet pour l'arbitrer. Pourquoi on met un arbitre de 34 ans qui n’a dirigé qu’un seul match de Ligue Europa dans sa vie ? Il n'a fait qu'une finale de la Coupe la Ligue aussi, la nôtre, et il n'a pas l'expérience. Je ne veux pas critiquer l'arbitre, il est encore en chemin. On a besoin d'arbitre comme Turpin et Buquet pour un match comme ça."