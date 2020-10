Rennes est tombé sur un os. Leader avant le coup d’envoi, le club Rouge et Noir pouvait confirmer son excellent début de saison face à Reims au Roazhon Park. Les hommes de Julien Stéphan, invaincus cette saison, n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (2-2) face à une solide équipe rémoise. Rennes, qui était bien entré dans le match, s’est fait surprendre à la 11e minute de jeu par un but d’Abdelhamid sur corner. Les Bretons ont bien réagi.

C’est sous les yeux de ses deux nouvelles recrues, Dalbert et Daniele Rugani, que le Stade Rennais a effectué une première mi-temps très convaincante, dans la lignée de son très bon début de saison. Avec un excellent Raphinha, auteur d’un but et d’une passe décisive, les Bretons ont eu plus de mal en deuxième mi-temps. S’il est vrai que Rennes a cadré que 2 tirs (2 buts), le retourné de Raphinha (7e) et le poteau sur la tête de Nzonzi (91e) peuvent laisser un goût amer aux hommes de Julien Stéphan.