Les Verts ont réussi leur rentrée et ils le doivent en grande partie à un homme : Romain Hamouma. L'attaquant stéphanois a porté les siens avec un doublé (19e, 51e), dont un premier but superbe - un missile du pied gauche envoyé dans la lucarne opposée. Plutôt convaincants, et surtout plus réalistes que des Lorientais encore joueurs, les hommes de Claude Puel ont géré leurs temps faibles et rentabilisé leurs temps forts.