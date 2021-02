Le FC Nantes poursuit sa série noire. Pour le sixième match de Raymond Domenech, les Canaris ne sont pas parvenus à enregistrer leur premier succès sous la houlette de l’ancien sélectionneur des Bleus. Nantes et Saint-Etienne se sont quittés dos à dos au Stade Geoffroy Guichard (1-1) grâce à des buts de Kolo Muani (36e) et Camara (57e). Avec ce petit point du match nul, les Nantais enchaînent un 14ème match sans victoire et occupent la 17ème place du classement à égalité de points avec Lorient (18), barragiste. Les Stéphanois, eux, sont 16ème avec quatre points d’avance (23) sur leur adversaire du soir.