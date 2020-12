Saint-Etienne ne s'en sort pas. Ce vendredi soir, les Verts ont concédé un onzième match sans victoire, avec ce troisième nul d'affilée, contre Angers (0-0), en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Cette rencontre sans but, au stade Geoffroy-Guichard, fait davantage les affaires du SCO, qui reste accroché à sa septième place au classement du championnat de France, alors que les Stéphanois ne décollent pas de leur quinzième position.

A la recherche d'un premier succès dans l'élite depuis le 17 septembre dernier, Saint-Etienne a bien cru pouvoir sortir de cette spirale infernale, grâce à Yvan Neyou, dans le temps additionnel. Mais le milieu de terrain a vu sa tentative sans contrôle être parfaitement repoussée par Paul Bernardoni (90e+3). Le portier angevin s'était déjà montré décisif, plus tôt dans la rencontre, avec une magnifique claquette sur une puissante reprise en demi-volée de Neyou (58e), mais également face à Denis Bouanga (52e), qui avait ouvert le score en première période, avant d'être logiquement signalé en position de hors-jeu (18e).

Mais il a bel et bien fallu attendre la 52e minute de jeu pour voir le premier tir cadré de la rencontre de la part de Saint-Etienne, dont le manque de confiance a été criant durant toute la partie. Jusque-là, les Verts se sont montrés bien trop timides dans le jeu. Sans véritable attaquant de pointe; dans son onze de départ, Claude Puel avait décidé de faire confiance, devant, à Romain Hamouma, habitué à jouer sur un côté et à dézoner, ce qui offrait parfois moins de solutions dans l'axe. Les Verts se sont heurtés pendant plus de 50 minutes à une équipe du SCO parfaitement bien en place.