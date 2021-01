Si les clubs de Ligue 1 ont, à l'exception de Lille et du PSG, tous repris l'entraînement, ils n'ont aucune échéance prévue avant la 18e journée de championnat, programmée mercredi prochain. Cela n'a cependant pas empêché O Jogo de consacrer sa première Une de l'année 2021 à André Villas-Boas. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a accordé un long entretien au quotidien lusitanien. Notre confrère Nicolas Vilas en a traduit les passages les plus marquants sur Twitter.

Obnubilés par la nécessité de rentrer dans les clous du Fair-play financier, les décideurs olympiens négligeraient en outre le volet communication. "L'OM est la meilleure marque du foot français et elle devrait être mieux positionnée médiatiquement afin de profiter de la puissance de sa marque, mais ce n’est pas le cas parce qu’il n’y a pas de vision de communication pour le club, estime Villas-Boas. Ce n’est pas la priorité actuelle de la direction, qui met toute son énergie pour donner un rendement immédiat à l’équipe et pour la pérennité financière du club face à l’UEFA et au FPF."

Enfin, l'entraîneur de 43 ans a inévitablement été invité à s'exprimer au sujet d'une éventuelle prolongation, lui dont le contrat avec les Ciel et Blanc court jusqu'en juin 2021. "On en est au même stade, a-t-il avoué. Les deux parties se renvoient la balle. Avec la crise, l’OM veut revoir tous les contrats de travail du club, du staff et de l’équipe et il ne veut pas se positionner sur combien il va falloir dépenser pour prolonger un entraîneur."