LIGUE 1 - La saison 2020-2021 démarre ce vendredi (19h) avec Bordeaux - Nantes en guise de match d’ouverture. Plus de cinq mois après l’interruption brutale et définitive du précédent exercice, les interrogations sont forcément nombreuses, qu’il s’agisse du PSG et de ses rivaux, de l’arrivée de Niko Kovac à Monaco ou du sort des promus. Voici quelques éléments de réponse.

Le PSG va-t-il (encore) écraser la concurrence ?

A chaque fois ou presque, c’est la même rengaine. Porté par des moyens financiers sans équivalent et guidé par un effectif cinq étoiles, le PSG survole le championnat et annihile bien vite toute trace de suspense. Il n’y a guère eu qu’un Montpellier en état de grâce (2012) et un Monaco qui marchait sur l’eau (2017) pour contrarier la suprématie du club de la capitale depuis que QSI en a pris les rênes, à l’été 2011. Une lutte acharnée pour le titre serait cependant la bienvenue, autant pour susciter l’enthousiasme des suiveurs français que pour éveiller l’intérêt des observateurs étrangers.

Notre avis : Avec Neymar, Kylian Mbappé et consorts, Paris dispose toujours d’une marge conséquente sur ses rivaux. Il faudrait vraiment que l’un d’eux surperforme pour que l’on ait droit à un mano à mano haletant.

Les joueurs du PSG soulèvent le trophée de champion de France Crédit: Getty Images

L’OM pourra-t-il faire au moins aussi bien que la saison dernière ?

Sous la houlette d’André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille a réalisé sa meilleure saison depuis 2013 en terminant à la 2e place, sans Florian Thauvin qui plus est. Rééditer - voire améliorer - pareille performance sera néanmoins tout sauf évident, puisqu’il faudra aussi gérer une campagne de Ligue des champions forcément énergivore. Surtout, les comptes du club phocéen sont dans le rouge et, même si Pape Gueye et Leonardo Balerdi sont arrivés, il ne faudra pas s’attendre à des folies pour renforcer l’effectif. Celui-ci risque en outre de manquer de profondeur si les départs évoqués (Sanson, Strootman, Lopez, peut-être Thauvin…) se concrétisent. A moins que Pablo Longoria, le nouveau "Head of Football", ne parvienne à dégoter quelques perles rares d’ici la fin du mercato…

Notre avis : AVB a su tirer la quintessence de son groupe en 2019-2020, mais le défi qui l’attend désormais s’annonce plus corsé encore. Accrocher le podium serait déjà, en soi, synonyme d’un exercice réussi.

L’OL de Garcia saura-t-il surfer sur sa belle dynamique européenne ?

Trop souvent moribond et en panne d’imagination en Ligue 1 (7e), Lyon est apparu transfiguré sur la scène continentale. Après avoir fait chuter la Juventus Turin en 8es de finale (1-0, 1-2), les Gones ont réalisé un deuxième exploit en s’offrant le scalp de Manchester City en quarts (3-1). Charge à Rudi Garcia, désormais, de faire en sorte que ses protégés affichent le même état d’esprit lors des joutes hexagonales. Car l’on ne peut pas franchement dire que la constance dans les performances ait été l’un des points forts de l’OL ces derniers temps.

Notre avis : S’ils gagnent en régularité, les Lyonnais seront des prétendants naturels au podium. Mais le départ de plusieurs de leurs cadres vers des écuries qualifiées en coupe d’Europe devrait inévitablement les pénaliser.

David parviendra-t-il à faire oublier Osimhen ?

A l’été 2019, Lille a investi plus de 22 millions d’euros pour arracher Victor Osimhen à Charleroi. Un an et 13 buts en L1 plus tard, l’avant-centre nigérian s’est envolé pour Naples contre une somme mirobolante (81 millions d’euros). Pour le remplacer, les dirigeants nordistes ont de nouveau misé sur un talent du championnat belge, à savoir Jonathan David (La Gantoise). Le Canadien a donné la priorité au projet lillois alors qu’il était courtisé par d’autres clubs. Il lui faut maintenant prouver que les Dogues ne se sont pas trompés.

Notre avis : Le natif de Brooklyn est jeune (20 ans) mais c’est un joueur offensif déjà très complet et d’une efficacité létale face au but. Si la greffe prend bien avec ses coéquipiers, il s’en donnera à cœur joie.

Nice aura-t-il les atouts nécessaires pour s’inviter sur le podium ?

Morgan Schneiderlin, Amine Gouiri, Rony Lopes… Très actif dès l’ouverture du marché des transferts, Nice s’est renforcé de manière judicieuse tout en ayant conservé ses meilleurs éléments. A tel point que les Aiglons semblent se positionner comme de très sérieux outsiders, a minima pour s’installer dans le Top 5… et pourquoi pas, au fond, prétendre à une place sur le podium ?

Notre avis : Même s’il est de plus en plus qualitatif, l’effectif de Patrick Vieira est encore relativement jeune. Il ne faut pas vouloir grandir trop vite et ça tombe bien, car c’est exactement le credo des dirigeants azuréens.

Camavinga réussira-t-il à confirmer ?

Grande révélation de l’exercice écoulé, Eduardo Camavinga n’a - pour l’instant du moins - pas cédé aux sirènes de l’étranger et portera donc a priori le maillot du Stade Rennais en 2020-2021. En restant au sein de son club formateur, la pépite bretonne aura tous les ingrédients pour franchir un palier supplémentaire. Le milieu de 17 ans aura en effet l’assurance de disposer d’un temps de jeu conséquent et pourra découvrir la Ligue des champions. Julien Stéphan devra en revanche veiller à le ménager par moments.

Notre avis : Eduardo Camavinga a toutes les cartes en mains pour éclabousser l’Europe de tout son talent. S’il y parvient, les portes de l’équipe de France ne devraient plus rester fermées bien longtemps.

Avec tous ces jeunes, Sainté n’est-il pas trop vert ?

La révolution est en marche à Saint-Etienne. Stéphane Ruffier et Yann M’Vila ne figurent plus dans les plans de Claude Puel, tout comme Miguel Trauco, Sergi Palencia ou encore Gabriel Silva. Le mercato devrait donc être animé dans le Forez, mais le jeune âge des joueurs appelés à être des titulaires réguliers génère forcément une certaine inquiétude.

Notre avis : Wesley Fofana (19 ans) s’est déjà affirmé comme un futur patron de la défense, tandis que Mahdi Camara (22 ans) et Charles Abi (20 ans) ont laissé entrevoir quelques belles promesses. L’ASSE ne doit pas hésiter à s’appuyer sur son centre de formation, l’un des meilleurs en France.

Kovac est-il l’entraîneur qu’il fallait pour redresser l’AS Monaco ?

Quelques jours après sa nomination au poste de directeur sportif, Paul Mitchell a frappé fort en remerciant Robert Moreno, remplacé sur le banc par Niko Kovac. L’ancien coach de l’Eintracht Francfort et du Bayern Munich a de solides références et compte bien imposer sa philosophie offensive à des joueurs qui, à force de changer d’entraîneur tous les six mois, ne savent plus très bien sur quel pied danser.

Notre avis : Avec quelques recrues supplémentaires (Kevin Volland ?) et en conservant Wissam Ben Yedder, cette ASM version Kovac aura de sérieux arguments à faire valoir.

Niko Kovac (AS Monaco) Crédit: Getty Images

Les promus Lorient et Lens seront-ils suffisamment armés pour se maintenir ?

Comme le font inlassablement tous les promus avant chaque saison, Lorient et Lens affirment haut et fort que le maintien est leur seul et unique objectif. Merlus et Artésiens n’ont d’ailleurs pas hésité à casser leur tirelire afin de se bâtir une équipe à même d’y parvenir. Les Merlus ont notamment enregistré les arrivées d’Adrian Grbic (Clermont) et Quentin Boisgard (Toulouse) pour garnir une attaque déjà bien fournie, tandis que les Sang et Or ont misé gros sur Gaël Kakuta (Amiens) et Seko Fofana (Udinese).

Notre avis : En restant dans la continuité des prestations abouties réalisées en L2, le FCL devrait sauver sa peau sans trop de soucis. L’incertitude est plus grande en ce qui concerne le Racing, qui avait remercié Philippe Montanier juste avant l’interruption de la saison et dont le nouvel entraîneur, Franck Haise, fait figure de novice.

Dans quelle mesure le contexte sanitaire va-t-il perturber la saison ?

Les compétitions ont beau avoir repris dans bon nombre de sports, l’équilibre reste fragile. La Covid-19 continue effectivement de se propager en France. Y compris au sein des clubs professionnels, puisque plusieurs d’entre eux ont dû annuler des matches amicaux à cause de cas positifs. Initialement programmée ce vendredi (19h) en ouverture de la 1ere journée, la rencontre entre l’OM et Saint-Etienne a d’ailleurs été reportée pour cette même raison. Le calendrier subit donc déjà quelques retouches et les stades, contraints de respecter une jauge de spectateurs très limitée, vont sonner creux…

Notre avis : À moins d’assister à une disparition totale (et très improbable) du virus dans les prochaines semaines, il n’y aura pas de retour à la normale dans les stades de sitôt. Il va falloir s’y faire. Et relativiser.

