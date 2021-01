Les Sang et Or n'ont pas su enchaîner et se sont fait surprendre. Trois jours après sa belle victoire à Marseille en match en retard (0-1), Lens a craqué à domicile devant Nice dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1 (0-1) ce samedi. Un but de Youcef Atal en début de seconde période, de la rigueur et de la solidarité ont suffi pour faire le bonheur des Aiglons qui se relancent enfin après cinq matches sans succès.