Le LOSC reste au contact du PSG. Grâce à son succès à Rennes ce dimanche (0-1) après une rencontre serrée et peu ouverte, les Lillois comptent le même nombre de points que le Paris Saint-Germain, leader (45 pts). Buteur en toute fin de match le weekend dernier contre Reims, Jonathan David a une nouvelle fois été décisif ce dimanche. Non content de revenir à hauteur de Paris, le LOSC met on adversaire du jour à neuf points (5e, 36 pts).